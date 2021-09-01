Барабаш покидает должность начальника рязанского отделения Росприроднадзора. Фото: НГ

Главный по надзору за природой и экологией в Рязанской области Виктор Барабаш уходит в отставку, уверена «Новая газета». В ближайшее время преемник заместителя руководителя Приокского межрегионального управления Росприроднадзора по Рязанской области по Рязанской области приедет принимать дела.

ДОСЬЕ «КП»

Барабаш Виктор Владимирович родился в 1964 году в Житомирской области.

В 1984 году окончил Киевский геологоразведочный техникум, а спустя пять лет - Рязанское училище ВДВ.

Пять лет служил в армии, в том числе – в Афганистане, один год в сфере геологоразведки, и девять лет в КГБ, а потом и ФСБ.

Позже трудился советником губернатора Георгия Шпака, консультантом секретариата в правительстве Рязанской области, а в 2015 году вернулся в Росприроднадзор. Да, в 2004-2005 годах Барабаш успел поработать в должности замначальника управления природопользования Рязанской области.

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