Кто разрешил заводу Техно выбрасывать на головы рязанцам 420 тонн диоксида серы в год?

В окрестностях завода «Техно» общественники регулярно фиксируют превышения ПДК по летучим загрязнителям.

Недавно в телеграм-канале рязанской «Комсомолки» состоялся опрос подписчиков на тему: от каких промышленных предприятий горожанам больше вреда, чем пользы. Почти половина проголосовавших (48%) назвала самым бесполезным для Рязани завод «Техно». С одной стороны, предприятие само старалось никак не участвовать в жизни города, с другой – повлияла разоблачающая проверка Росприроднадзора, прикрепившая к репутации завода ярлык загрязнителя.

ПОДЛОВИЛИ НА НОЧНЫХ ВЫБРОСАХ

– У меня телефон разрывается, просто массовые обращения граждан по Рязани, – с этих слов руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой на совещании в Совете Федерации началась эпопея с проверками рязанских предприятий, первым из которых стал завод «Техно».

В ночь с 5 на 6 июля выездная лаборатория Росприроднадзора произвела анализ воздуха на улице Зубковой, на границе санитарно-защитной зоны завода «Техно». Результаты шокировали: содержание только фенола превышало ПДК в 3 раза, содержание сероводорода и других загрязняющих веществ также зашкаливало. Налицо были несанкционированные ночные выбросы предприятием-загрязнителем. Ближе всех к точке замеров был завод «Техно», поэтому внеплановая проверка Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) направилась именно туда.

– В Рязани мы следили и дежурили. «Надежурили» – выходим на предприятия, – резюмировала Радионова. – Попросили поручение на проверку у прокуратуры. Будем смотреть сводной группой инспекторского совета, и ЦЛАТИ.

Обескураживающие результаты проверки известны. ЦЛАТИ зафиксировал на предприятии 58 источников выбросов, которые выделяют в атмосферный воздух загрязняющие вещества 32 наименований. Всего в год завод выбрасывает 1142 тонны летучих загрязнителей. По словам главы Росприроднадзора, на предприятии выявлены «превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям». Радионова выразила готовность «направить в суд материалы для приостановки деятельности компании». Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ

Что же такое делает завод «Техно», что столько загрязняющих веществ каждый год выбрасывается на жителей Рязани? Главный производственный процесс на предприятии – превращение камней в утеплитель, именуемый каменной ватой. Для этого базальты или другие породы расплавляются в печах, а потом из расплавленной массы выдуваются тонки нити, которые связываются смолами в единое полотно. Утеплитель, производимый на заводе, очень востребован в современном строительстве. Каменная вата заменяет более качественные и дорогие материалы, например, кирпич, что очень удешевляет возводимое жилье.

Завод «Техно» относится к корпорации «Технониколь», которая является международным производителем строительных материалов. Крупная компания имеет 56 производств в 7 странах мира.

Предприятие было запущено в далеком 2006 году на промышленной площадке бывшего завода ЗИЛ и сегодня является одним из крупнейших производств корпорации «Технониколь». Как принималось это решение, сейчас уже трудно сказать, но именно с того момента берет отсчет первая странность в работе предприятия – его непонятная санитарно-защитная зона. Такие зоны есть у всех крупных промышленных предприятий. Внутри них нельзя производить жилую застройку, поскольку экологическая обстановка там может быть неблагоприятной. Однако почти у всех промышленных гигантов Рязани такие зоны были очерчены еще при Советском Союзе с его научным подходом во всем, а вот завод «Техно», похоже, просто унаследовал санитарно-защитную зону от завода ЗИЛ. Так принято считать, потому что, какова на самом деле территория экологического буфера у данного предприятия, неизвестно. Документ о ее границах до сих пор не обнародован Роспотребнадзором. Ни на одном ресурсе в открытом доступе его нет.

Но ведь по характеру производств и выбросов ЗИЛ и «Техно» несопоставимые предприятия! Возможно, в реальных границах загрязнения уже понастроили жилых домов. Что делать с ними, если границы санитарно-защитной зоны предприятия все-таки увеличены?

ЗАГРЯЗНЯТЬ - МОЖНО!

Вторая странность обнародована на сайте Росприроднадзора – там представлены объемы выбросов, которые разрешены заводу «Техно» – производству второго класса опасности. Мало того, что сам класс опасности неоднозначен – почему второй, а не первый, –

непонятно, как вообще можно было разрешать предприятию выбрасывать на головы местным жителям ядовитые вещества?! А объем загрязнений разрешен немалый: 190 тонн диоксида азота, 116 тонн аммиака, 420 тонн диоксида серы и многое другое. И так каждый год. Целых 15 лет вся эта химическая гадость оседает в наших легких. Кто определял эти цифры и как они согласуются с номинальной санитарно-защитной зоной – мы сейчас выясняем в Росприроднадзоре, куда направили запрос.

Еще одну странность находим тут же, в разрешающем загрязнение документе. Оказывается, у завода «Техно» отсутствуют жидкие сбросы. То есть, очевидно городской канализацией предприятие пользуется исключительно в бытовых целях. Куда деваются отходы из того же дробильного цеха, всюду оседающая пыль и дождевые стоки с промышленных площадок – неизвестно. Официально, их просто нет, а значит, не нужно строить на входе в городскую канализацию свои очистные сооружения. Однако судя по тому, что у завода «Техно» есть договор с ООО «Эллада» на сбор всех стоков, жидкие загрязнители все-таки есть, просто говорить об этом не принято.

ВЫБРОСОВ ПОЧТИ НЕТ, ГОТОВИТЬСЯ НЕ К ЧЕМУ

Этим экологические чудеса не ограничиваются. То, что Светлана Радионова назвала «неготовностью завода «Техно» к неблагоприятным метеоусловиям», имеет интересный подтекст. Оказывается, в периоды плохих погодных условий, препятствующих рассеиванию воздушных загрязнений, каждое крупное предприятие, руководствуясь предупреждением гидрометеоцентра, должно предпринимать заранее согласованный с региональным минприроды комплекс мер по сокращению выбросов. На недавних судебных слушаниях по иску рязанских общественников к Росприроднадзору, представитель завода «Техно», выступая в качестве свидетеля, подтвердил, что их предприятие такой комплекс мер ни с кем не согласовывало, потому что в нем нет необходимости – количество выбросов до смешного мало.

Это не первое лукавство, допущенное компанией. Например, сразу после предварительных результатов проверки ЦЛАТИ, завод «Техно» попытался откреститься от причастности к выбросам сероводорода, хотя превышение ПДК по этому веществу было обнаружено на границе именно его гипотетической санитарно-защитной зоны. В любом случае, Росприроднадзор уличил предприятие в обмане и подтасовке данных по выбросам. Доказать что-либо заводу «Техно» теперь будет очень сложно.

– Я как контролер вам обещаю: если вы допустите нарушение в области экологического законодательства, и, не дай бог, загрязнение окружающей среды, любых ее компонентов, вы за это заплатите. И это будет дорого, – пообещала загрязнителям глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Мы будем следить за развитием ситуации вокруг завода «Техно», а также с нетерпением ждем от Росприроднадзора результатов проверки следующих производств: Рязанского кожевенного завода, Рязанской нефтеперерабатывающей компании и Рязанского аккумуляторного завода.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Годами, еще с советской поры, мы жили в городе, окруженном промышленными гигантами – нефтезаводом, химволокном, кожзаводом, рязцветметом и другими. И не было ни газовых атак, ни жутких запахов в воздухе. Но в современной жизни все стало по-другому. Что принципиально изменилось за эти годы? С одной стороны, ослаб контроль за выбросами, промышленники почувствовали вседозволенность. С другой, появились новые производства, меньше прежних, но экологические нормы для них, как оказалось, не существуют вовсе. Доведенные до отчаяния люди, пытаясь защитить свое здоровье, завалили жалобами Росприроднадзор, и ведомство все-таки откликнулось на мольбу о помощи. Поймали на нарушениях и лжи первый же из рязанских заводов – «Техно». Но смогут ли чиновники, уже сейчас осаждаемые решалами от бизнеса, приостановить работу предприятия до полного переоборудования, покупки им дорогущих очистных мощностей, вытребовать у него штрафы, компенсации?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экологичная компания – серьезно?

Тем временем, в самый разгар проверки завод «Техно» в составе корпорации «Технониколь» прописался в рейтинге самых экологичных компаний России, по версии журнала Forbes. Издание расположило корпорацию на почетном 18-м месте. Как такое получилось – непонятно. Редакция поясняет, что оценивалась динамика. Мол, если предприятие исправляется, меньше загрязняет, чем год назад, то это уже основание для попадания в рейтинг. С самим подходом спорить не будем, но насколько он применим к заводу «Техно»?

КСТАТИ

Рязанские активисты первыми уличили завод в загрязнении

– Мы проводим замеры воздуха на улице Зубковой и в Турлатово уже полтора года, собрана солидная статистика, – делится результатами Александр Суфранович, председатель общественного движения «Дышим чистым». – Удалось установить непосредственную зависимость между появлением дыма из труб завода «Техно» и появлением на окраине Дашково-Песочни характерного тухло-химического запаха. Причем это практика привязана к ночному времени суток, когда государственными службами замеры не проводятся. Однажды была ситуация, когда синхронно с дымом из труб мы зафиксировали превышение ПДК по выбросам на улице Прудной, 2. Оперативно вызвали передвижную лабораторию минприроды, которая констатировала те же результаты. Затем вместе со специалистами из министерства мы вслед за дымом переместились на улицу Зубковой, 27, и там все в точности повторилось – замеры показали превышение ПДК по ряду загрязнителей.