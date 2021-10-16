Высокопоставленных чиновников взяли на стрельбе по уткам в рязанском заказнике

Высокопоставленных чиновников в Рязанской области силовики взяли за незаконную охоту на территории Белореченского заказника (Сараевский район). Не в тот момент, когда они убили лося, а в тот, когда они стреляли по уткам, утверждает «Новая газета».

Группу охотников, по свежей информации журналистов, накрыли у пруда недалеко от границы особо охраняемой природной территории. А вот сохатый, исходя из той же версии, попал на мушку раньше - до пересечения заветной черты, да и лицензия на отстрел, по-видимому, была. Отметим, что по соседству с Белореческим заказником расположено Можарское охотхозяйство.

«Компания подстрелила лося, а после, разгорячившись, решила поохотиться еще. (…) А тут выростной пруд, в котором рыба набирается сил перед уходом на зимовку. Где пруд, там и утки», - пишет «Новая» со слов «нескольких очевидцев».

Издание настаивает на том, что в описанном действе участвовал вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов. Эту информацию, напомним, официально не подтвердили, а опровержения самого управленца и регионального правительства не обилуют конкретикой. Также к участникам охоты причисляют руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова и первого заместителя главы администрации Рязани Алексея Пустовалова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!