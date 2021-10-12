Охотник: В Сараевском районе была крупная облава, задержали чиновников

Местный охотник, собственный источник «КП-Рязань», рассказал о подробностях задержания высокопоставленных чинов за незаконную охоту в заказнике в Сараевском районе.

По словам мужчины, был застрелен взрослый половозрелый лось массой 300 кг. Отмечается, что получить лицензию на отстрел такого животного очень проблематично.

«Была большая облава. Там, где поймали, находится заказник, охота запрещена. Рядом находится Можайское охотхозяйство. Где точно подстрелили этого лося, неизвестно. Нельзя сказать, что именно в заказнике», – пояснил охотник.

Высокопоставленные чины незаконно убили лося в Сараевском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О том, что за «высокопоставленные чины» были задержаны, работник охотхозяйства пояснить не смог.

Ранее сообщалось, что за незаконную охоту в Сараевском районе задержали вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и руководителя Россельхознадзора Олега Наумова. Чиновники облправительства подтвердить ничего не смогли, а в ведомстве Наумова сообщили, что шеф находится на рабочем месте.

Позже правительство Рязанской области направило «одному из рязанских СМИ» официальное письмо, требуя опубликовать опровержение новости о задержании вице-губернатора Михаила Семенова. Однако чиновники не уточнили, имел ли место факт незаконной охоты или нет (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!