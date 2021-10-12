Кабмин потребовал от СМИ опровержения насчет задержания Михаила Семенова

Михаил Семенов на заседании правительства 12 октября.
Правительство Рязанской области направило «одному из рязанских СМИ» официальное письмо, требуя опубликовать опровержение новости о задержании вице-губернатора Михаила Семенова. Такое сообщение 12 октября распространила пресс-служба кабмина.
Очевидно, речь идет о местном выпуске «Новой газеты», где публиковалась информация о том, что за незаконную охоту якобы пойманы два высокопоставленных чиновника. Рядом с фамилией вице-губернатора называлась фамилия руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова.
«Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание Правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов», - комментируют ситуацию на Ленина, 30.
Про Олега Наумова в его ведомстве сказали примерно то же самое.
Заседания Михаил Семенов проводит за отпускника Николая Любимова.
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