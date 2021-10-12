В рязанском правительстве заявили, что не знают о задержании Михаила Семенова

Михаил Семенов 12 октября находится на рабочем месте, что само по себе опровержением ранее опубликованной информации не является. Фото: ryazangov.ru

В правительстве Рязанской области заявили, что не владеют информацией о задержании вице-губернатора Михаила Семенова. Так «КП-Рязань» ответили в самом кабмине.

«Нет ни подтверждений, ни опровержений. Мы просто не знаем, у нас информации нет», - сказал представитель «серого дома».

«По информации из Правительства Рязанской области, Михаил Олегович сейчас находится на рабочем месте, занимается делами в прежнем режиме, только что провел заседание регионального правительства», - а так звучит официальный комментарий пресс-служба кабмина.

Ранее «Новая» сообщила о задержании якобы за незаконную охоту в Сараевском районе второго лица исполнительной власти региона и руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова. В материале, который пока не подтвержден, но и не опровергнут, говорится об отстреле лося.

Что касается ФСБ, которое занимается криминальными свершениями тех или иных высокопоставленных чиновников, региональное управление ситуацию пока никак не комментирует.

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