Россельхознадзор о задержании Наумова за незаконную охоту: Руководитель на рабочем месте

Россельхознадзор о задержании Наумова за незаконную охоту: Руководитель находится на рабочем месте.

Руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов находится на своем рабочем месте. Об этом «КП-Рязань» сообщили пресс-службе ведомства.

«Все руководство управления, включая Олега Васильевича [Наумова] находится на рабочем месте. Никаких разговоров о задержании, других противоправных действий речи не идет», - коротко сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, о задержании якобы за незаконную охоту в Сараевском районе вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и руководителя управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова (читать подробнее).

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