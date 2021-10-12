Михаил Семенов выступил с заявлением о ситуации с «незаконной охотой»

Михаил Семенов в своем заявлении не стал комментировать сам факт незаконной охоты, а ограничился критикой источников информации. Фото: правительство Рязанской области.

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов выступил с заявлением о ситуации с «браконьерством» в Сараевском районе. Его имя в источниках, информация которых не получила официального подтверждения, фигурировало в качестве одного из участников незаконной охоты. Впоследствии областное правительство выступило с опровержением и потребовало опровержения от СМИ, сообщившего о задержании высокопоставленного чиновника.

По словам Семенова, новости, выставляющие его в невыгодном свете, он стал получать, когда готовился к очередному заседанию правительства 12 октября. Также вице-губернатор признался, что его удивило даже не содержание новостей, а «факт моментального реагирования на них официальных СМИ».

«Явный вброс в безличный анонимный телеграмм-канал с неоднозначной репутацией в одночасье стал официальным источником информации для профессиональных СМИ», - сокрушается Семенов.

Далее вице-губернатор выступил с призывом к журналистам «использовать проверенные факты». Таковыми он считает информацию региональных ведомств, у которых, по его собственному мнению, «отлажен механизм взаимодействия со СМИ и общественностью».

«В помощь вам – многочисленные законодательные акты, которыми должно руководствоваться каждому профессиональному журналисту, и ваш собственный здравый рассудок», - заявил Семенов.

Примечательно, что вице-губернатор не удостоил комментария сами факты, изложенные в опубликованных материалах. А говорилось в них о том, что «большие люди» (по данным «Новой газеты», Михаил Семенов и руководитель Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов) якобы во время облавы с участием силовиков попались на отстреле лося весом 300 кг в месте, где охота запрещена.

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