Делом чиновников-браконьеров в Сараевском районе занимается отдел дознания полиции

Делом высокопоставленных чиновников, которых задержали в минувшие выходные в Сараевском районе, занимается отдела дознания полиции. По крайней мере, пока. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Могу сказать точно, что на выходных там большой скандал был, задержали больших лиц. Что они сделали, неизвестно, но дело у дознавателей, возможно позже передадут в СК.

— Там есть какие-то сказочные охотничье угодья?

— Ну, в районе села Борец и поселка Зеркальные Пруды – да, там на таких людей можно напороться...

Отметим, что к настоящему времени никто из правоохранительных органов официально ничего не комментирует. Видимо, так охраняются скрепы государственности в отдельно взятом регионе.

Ранее «КП-Рязань» местный охотник сообщил о задержании высокопоставленных чинов за незаконную охоту в заказнике в Сараевском районе. По словам мужчины, был застрелен взрослый половозрелый лось массой 300 кг.

Ранее сообщалось, что за незаконную охоту в Сараевском районе задержали вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и руководителя Россельхознадзора Олега Наумова. Чиновники облправительства подтвердить ничего не смогли, а в ведомстве Наумова сообщили, что шеф находится на рабочем месте.

Позже правительство Рязанской области направило «одному из рязанских СМИ» официальное письмо, требуя опубликовать опровержение новости о задержании вице-губернатора Михаила Семенова. Однако чиновники не уточнили, имел ли место факт незаконной охоты или нет (читать подробнее).

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