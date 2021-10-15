Подозреваемую в ритуальном убийстве 15-летнего рязанца отправили в СИЗО

Марию Корнееву, подозреваемую в соучастии в ритуальном убийстве 15-летнего рязанца, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского Советского суда.

Заседание по избранию меры пресечения, где рассмотрели ходатайство следователя, состоялось 15 октября. Корнееву подозревают по ч.1 ст.105 УК РФ. Была ли она пособницей или непосредственной убийцей, в ходе следствия пока установлено не было. По версии самой девушки, он помогала подозреваемому, бывшему отчиму мальчика Владиславу Цикунову, избавиться от тела и следов крови в доме.

Защитники Корнеевой выступали против ее отправки СИЗО и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Они заявили, что следствие не представило доказательств вины девушки. У судьи сложилось иное мнение, и он, выслушав участников процесса и ознакомившись с материалами дела, решил удовлетворить ходатайство следователя.

В итоге Корнееву заключили под стражу до 10 декабря 2021 года включительно. Это постановление еще может быть обжаловано.

Напомним, отправили в СИЗО на тот же срок и бывшего отчима убитого мальчика Владислава Цикунова.

Тело подростка, напомним, нашли в лесу около деревни Зименки Рязанского района 13 октября. Раннее Цикунов на допросе возложил вину на Корнееву. Якобы та проводила некий оккультный ритуал. Однако при обысках у самого Цикунова нашли куклы вуду и специфическую литературу.