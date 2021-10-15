У отчима убитого 15-летнего рязанца нашли куклы вуду и оккультные книги

Один из подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, его бывший отчим Владислав Цикунов, предположительно увлекается оккультизмом. Об указывающих на это предметах, которые нашли при обысках, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Анонимный представитель силовых структур указал на найденные у Цикунова куклы и оккультные книги, подчеркнув, что специфической литературы было много.

«У кукол, сделанных наподобие вуду, были различные травмы. Известно, что он подбрасывал их знакомым, в том числе бывшей гражданской жене», - цитирует интернет-издание своего собеседника.

При этом, по словам того же источника, и сам Цикунов, и его сожительница Мария Корнеева (вторая подозреваемая), отрицают свою принадлежность к какой-либо секте. Ранее на допросе Цикунов переложил вину на Корнееву, якобы та пыталась провести с пасынком некий обряд, но случайно убила.

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