Владислава Цикунова арестовали - СК считает его убийцей 15-летнего рязанца

Владислав Цикунов на заседании по избранию меры пресечения. Фото: Дарья КОПОСОВА

Владислава Цикунова, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского Советского суда.

Заседание по избранию меры пресечения, где рассмотрели ходатайство следователя, состоялось 15 октября. Цикунова подозревают по ч.1 ст.105, то есть не в пособничестве, а непосредственно в расправе над мальчиком.

Суд выслушал мнение участников, ознакомился с материалами дела и удовлетворил ходатайство следователя. Цикунова отправили в СИЗО до 10 декабря 2021 года включительно. Это постановление может быть обжаловано.

Следствием выдвигалась версия о ритуальном убийстве. Тело подростка обнаружили в лесу у деревни Зименки Рязанского района 13 октября. Раннее на допросе Владислав Цикунов, бывший отчим убитого, заявлял, что страшное преступление во время некого ритуала якобы совершила его сожительница Мария Корнеева.