СК прочесывает лесополосу у поселка Южный в поисках Елены Логуновой

Следственный комитет прочесывает лесополосу у поселка Южный в поисках пропавшей рязанки Елены Логуновой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 24 сентября сотрудники Следственного комитета прочесывали лесополосу между поселком Южным и гаражным кооперативом «Литейщик». Причина - поиск бесследно исчезнувшей Елены Логуновой. Об этом «КП-Рязань» сообщил собственный источник.

— Они [следователи и криминалисты СК] были уже и в самом «Литейщике», потом обследовали пруд за гаражным кооперативом, сейчас вот за защитную лесополосу взялись. Такое чувство, что сейчас каждый метр проверяют… Территория, правда, там огромная, — сказал очевидец поисков.

21 сентября стало известно, что уголовное дело об убийстве, возбужденное после исчезновения рязанки Елены Логуновой, передали из следственного управления СК России по Рязанской области в главное следственное управление СК России. Соответствующее поручение сделал руководитель ведомства Александр Бастрыкин после нашумевшего выпуска программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Елена Логунова исчезла 25 июля, когда вышла из дома за покупками. Ни одну уличную камеру девушка не попала. Ее поиском занимаются полиция и Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. На первоначальном в розыске девушки задействовали и волонтеров – никаких следов найти не удалось.

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