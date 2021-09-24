На улице Новой «Лада Гранта» насмерть сбила пожилого рязанца. Фото: Ya62

Вечером 23 сентября в Рязани сбили очередного пешехода. О дорожном происшествии сообщают очевидцы в «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, «Лада Гранта» сбила пенсионера на улице Новой. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

«На улице Новой, на «пешеходнике» смертельная авария, «Гранта», судя по повреждениям, летела не меньше 100 км/ч. И освещение в городе такое, что ничего не видно», - написал очевидец.

В последнее время в Рязани практически каждый день автомобили сбивают пешеходов прямо на «зебре». Только на одном участке, в районе дома №40 по улице Новоселов сначала сбили женщину с двумя детьми, а на следующий день женщину. Вечером 21 сентября на улице Циолковского под колеса иномарки попали женщина с ребенком, а днем спустя на улице Семена Середы женщину сбил уже грузовик.

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