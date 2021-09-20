На Новоселов иномарка сбила женщину с двумя детьми – подробности ДТП.

Стали известны подробности ДТП со сбитыми детьми в Дашково-Песочне. По данным УМВД России по Рязанской области, вечером 19 сентября около дома №40 по улице Новоселов 44-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Logan сбил трех пешеходов.

Под колеса иномарки попали 43-летняя рязанка и ее дети 8 и 3 лет. По предварительным данным, они переходили проезжую часть по «зебре».

В результате происшествия все трое получили травмы.

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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