В Рязани на улице Новоселов сбили женщину с ребенком

19 сентября на улице Новоселов в Рязани сбили женщину с ребенком. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, в этот момент они шли по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №40.

«В результате происшествия пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - рассказали в ГИБДД.

Дорожные полицейские также уточнили, что инцидент имел место примерно в 18:00. Остальные подробности, такие как марка машины и возраст пострадавших, устанавливаются.

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