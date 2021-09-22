На Циолковского иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе.

Вечером 21 сентября у дома №3 по улице Циолковского иномарка сбила женщину с ребенком, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 29-летний житель Самарской области за рулем автомобиля Skoda Rapid на скорости сбил 34-летнюю женщину и семилетнюю девочку, которые переходили проезжую часть по «зебре».

В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка

Автомобили продолжают в Рязани давить на «зебрах» женщин и детей.

Отметим, в последние дни в Рязани участились случаи, когда машины сбивают пешеходов прямо на «зебре». Только на одном участке, в районе дома №40 по улице Новоселов сначала сбили женщину с двумя детьми, а на следующий день женщину.

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