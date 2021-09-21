На пешеходном переходе на улице Новоселов снова сбили женщину

На пешеходном переходе на улице Новоселов в Рязани снова сбили женщину.

Вечером 20 сентября на пешеходном переходе у дома №40 по улице Новоселов снова сбили человека, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 37-летний рязанец за рулем автомобиля Skoda Octavia на скорости сбил 42-летнюю местную жительницу. Женщина переходила по «зебре», когда попала под колеса иномарки.

В результате дорожного происшествия женщине с травмами понадобилась медицинская помощь.

Сутками ранее на этом же участке, возле дома №40 по улице Новоселов Renault Logan сбил трех пешеходов. Под колеса на пешеходном переходе попала женщина с двумя детьми (читать подробнее).

За сутки на одном участке в Рязани под колесами машин оказались четыре человека. Из них двое детей.

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