В центре Рязани грузовик на пешеходном переходе сбил 40-летнюю женщину

В центре Рязани грузовик на пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину.

Днем 22 сентября недалеко от дома №23/27 по улице Семена Середы на пешеходном переходе сбили женщину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 36-летний житель Рыбновского района за рулем грузового автомобиля сбил 40-летнюю рязанку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда попала под колеса.

В результате дорожного происшествия пешеход получила травмы.

В последние дни в Рязани участились случаи, когда машины сбивают пешеходов прямо на «зебре». Только на одном участке, в районе дома №40 по улице Новоселов сначала сбили женщину с двумя детьми, а на следующий день женщину. Вечером 21 сентября на улице Циолковского под колеса иномарки попали женщина с ребенком.

Рязанка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

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