Подрядчики не согласились на ремонт 11 рязанских школ

За ремонт 11 рязанских школ на предлагаемых условиях никто не взялся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании правительства Рязанской области 30 августа министр образования Ольга Щетинкина доложила о готовности школ к новому учебному году. Серьезной проблемой в этом отношении, по ее словам, стало резкое подорожание стройматериалов.

На текущий ремонт 113 и капитальный ремонт двух образовательных организаций в 2021 году выделялось 247,6 млн руб. При этом часть работ до сих пор не выполнена:

«Серьезной проблемой стало резкое подорожание строительных материалов, в связи с чем по 11 объектам торговые процедуры не состоялись по причине отсутствия участников», - сказала Щетинкина.

Также она отметила, что большинству зданий образовательных организаций требуются серьезные вложений на обновление инженерных коммуникаций и благоустройства.

Ранее подрядчик ПК «Квант» предупредил о заморозке строительства школ в Рязани и Сасове из-за подорожания стройматериалов. В итоге представитель администрации Рязани заявила, что школа в Кальном подорожает «минимум на 100 млн рублей». По новым расценкам будут достраиваться и пристройки к детским садам №99 и №110.

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