Стоимость строительства школы в Кальном вырастет минимум на 100 млн

Фото: admrzn.ru

Из-за резкого подорожания стройматериалов стоимость строительства школы в Кальном увеличится «минимум на 100 млн рублей». Такая информация прозвучала на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы 27 июля.

«Сейчас подрядчик, компания «Квант», ведёт инженерные работы, которые не связаны с использованием строительных материалов, надеясь на компенсацию понесенных затрат, что связано с решениями на федеральном уровне», - сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на начальника управления капитального строительства Елену Буданову.

Напомним, ранее подрядчик заявил о приостановке работ со 2 августа, пока проблема не будет решена. Причем заморозка грозит стройке не только школы в Кальном, но и школы в городе Сасово. «Квант» комментировать ситуацию наотрез отказывается.

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