Подрядчик школ в Рязани и Сасове предупредил о заморозке строек

Фото: admrzn.ru

Производственный кооператив «Квант», строящий школы в Рязани и Сасове, предупредил власти о намерении приостановить работы со 2 августа. Подрядчик ссылается на подорожание стройматериалов и заявляет о невозможности продолжать стройку, пока проблема не будет решена.

Информация прозвучала на совещании в областном правительстве 22 июля. А двумя днями ранее в Рязанской областной Думе по этому поводу высказывался один из участников совещания - министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

- Сасовская школа пока строится по графику. Естественно, что существует проблема в связи с подорожанием материалов - ждем от федеральных структур мер в вопросах компенсации. В Рязани объекты доведем до логического завершения: это школа в Кальном, онкоцентр. Задержек не наблюдаем, но опасения есть, - «маневрировал» Меньшов.

Пока все сводится к тому, что областные власти ждут утверждения на федеральном уровне механизмов компенсации дополнительных затрат.

Сам подрядчик, к сожалению, продемонстрировал наплевательское отношение к общественному мнению. В приемной ПК «Квант» на просьбу корреспондента «КП-Рязань» прокомментировать ситуацию ответили своеобразно:

«Вообще, у нас с прессой никто не любит общаться. Пишите так», - через паузу выдавила женщина на том конце провода.

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