Меньшов: Рост цен на стройматериалы изменит сроки сдачи объектов в Рязани

Цены растут - рязанские строители пока не сдаются. Фото: сайт регионального минтранса.
Министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов на заседании правительственного часа в областной Думе 20 июля, отвечая на вопрос одного из депутатов, честно признался:
- Сасовская школа пока строится по графику. Естественно, что существует проблема в связи с подорожанием материалов - ждем от федеральных структур мер в вопросах компенсации. В Рязани объекты доведем до логического завершения: это школа в Кальном, онкоцентр. Задержек не наблюдаем, но опасения есть.
И еще раз в своем выступлении региональный министр акцентировал внимание именно на аспекте мер поддержки:
- На федеральном уровне механизм компенсации прорабатывается. И мы с подрядными организациями его ожидаем. Надеемся, что в ближайшее время решение будет принято. Иначе нас ожидают сложности, задержки в реализации проектов.
При этом Меньшов подчеркнул, что новые объекты будут возводиться «по тем ценам, которые есть».
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