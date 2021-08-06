Пристройки к детсадам в Рязани при смене подрядчика подорожают

Подрядчика пристроек к детским садам №99 (на фото) и №110 внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, чиновники указали правоохранительным органам на признаки мошенничества.

В Рязани проводят очередные закупки на возведение пристроек к детсадам №99 и №110 (прежние отменены). Новые подрядчики потребовались после расторжения контракта с ООО «ДЕГА» из-за «невыполнения работ в соответствии с графиком».

Как следует из данных с сайта zakupki.gov.ru, нерадивому подрядчику оплатили ту часть работ, которую он выполнил, - это 20,6 млн рублей. Вычтя эту сумму, управление капстроительства администрации Рязани поначалу просто объявило аукционы на оставшуюся стоимость контрактов, но затем, видимо, пришло осознание: никто за такие деньги не заявится.

Нужно пояснить, что осенью 2020 года ООО «ДЕГА», зарегистрированное в Москве, получило подряды за счет снижения цены от начальной на 24-27%. Теперь, если какая-либо организация возьмется завершить работы, она столкнется еще и с проблемой взлетевших цен на стройматериалы относительно существующих смет.

В итоге заказчик решил увеличить максимальную стоимость контрактов с 40,3 млн до 52,6 млн рублей и с 30,4 млн до 40,3 млн рублей.

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Письмо, в котором говорится о возможных признаках мошенничества, направила администрация города (подробнее).

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