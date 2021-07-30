Власти Рязани попросили полицию проверить подрядчика детсадов №99 и №110

Чиновники обратились в правоохранительные органы после визита губернатора в детский сад №99. Фото: правительство Рязанской области.

Администрация Рязани, как сообщила ее пресс-служба, обратилась в полицию по поводу действий подрядчика пристроек к детским садам №99 и №110. В действиях ООО «ДЕГА», по мнению чиновников, могут усматриваться признаки мошенничества.

Ранее власти в одностороннем порядки расторгли контракты с исполнителем, ввиду «ненадлежащего исполнения обязательств» последним.

«При этом администрацией города была принята и оплачена часть работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией», - отмечают в мэрии.

Кроме того, выяснилось, что ООО «ДЕГА» не оплатило Рязанском кирпичному заводу поставленные материалы для возведения пристроек. Такая жалоба поступила от производителя.

Напомним, насчет сложившейся ситуации министру Вячеславу Меньшову сделал внушение губернатор Николай Любимов. Он же «подсказал» главе администрации Рязани Елене Сорокиной обратиться в правоохранительные органы.

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