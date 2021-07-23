В Рязани расторгли контракты с подрядчиком двух детсадов

Отставание от графика при строительстве пристроек к детсадам №99 и №110 наблюдают больше полугода.
В Рязани расторгли контракты с компанией «ДЕГА», возводившей пристройки к детским садам №99 и №110. Об этом сообщили в областном министерстве строительного комплекса.
Более того, ООО «Дега» на основе решения УФАС по Рязанской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. То есть в ближайшие два года фирма не сможет участвовать в торгах.
Поводом стал срыв сроков по обоим объектам. Претензионные письма о низких темпах работ исполнителю направлялись с ноября 2020 года.
«В настоящее время ведутся мероприятия по определению другой подрядной организации для завершения строительства объектов. Важное условие – работы должны быть окончены в 2021 году», - пишет пресс-служба правительства региона.
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