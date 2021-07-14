Директор скандально известного МП «РСУ №1» Кленушкин уволился

Николай Кленушкин уходит с должности директора рязанского муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление №1». По информации «КП-Рязань», контракт у него заканчивался через месяц, однако руководитель решил освободить место заблаговременно. Для кого, пока неизвестно.

Напомним, МП «РСУ №1» Кленушкина называют одним из «любимых» подрядчиков Фонда капительного ремонта Рязанской области. Несмотря на многочисленные случаи халтуры, недоделок и срыва сроков, о которых сообщали жилинспекция, ОНФ и жители домов, поставщика не только не признавали недобросовестным, а, наоборот, из года в год доверяли ему сотни новых объектов. Например, в 2020 году в Рязани РСУ №1 досталось 488 подрядов из 906.

Тем временем в сам Фонд капремонта в начале июня исполняющими обязанности генерального директора назначили Дмитрия Калачева. Такая последовательность событий может говорить об их взаимосвязанности.

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В мае материалы были направлены в прокуратуру. После этого в ФКР и сменился руководитель (подробнее).

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