2019-03-21T12:20:54+03:00
Недвижимость

ОНФ: Самые выгодные подряды на капремонт в Рязанской области вновь выиграло РСУ №1

«Раздутый» срок расчетов с исполнителями сократили до нормального, но в конце 2018-го торги проводились на прежних условиях
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В Рязанской области с 2019 года из договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов исключили норму, разрешающую рассчитываться за выполненные работы в течение 730 дней. Именно этот пункт, как посчитали в региональном отделении ОНФ, позволил МП «РСУ №1» получить в 2018-м 80% подрядов.

По данным общественников, из-за ограничения конкуренции по сравнению с 2017 годом втрое выросло число выявленных нарушений при капремонте, а по 60 из 89 заключенных с РСУ №1 договоров сорваны сроки выполнения работ.

Теперь в условиях соглашений срок оплаты – 30 дней.

- Это не может не радовать. Но одновременно мы получили информацию, что в 2019 году остаются не разыгранными девять лотов на проведение капитального ремонта. Подрядчики не заявились на них, несмотря на то, что сроки оплаты выполненных работ сокращены, - отозвалась член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина (именно она ранее жестко раскритиковала рязанского регионального оператора).

Активист пояснила, что самые выгодные подряды (на кровли и фасады) уже разыграли в конце минувшего года на прежних условиях, и победителем вновь стал заядлый нарушитель – РСУ №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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