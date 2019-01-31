2019-01-31T10:02:23+03:00
Недвижимость

Федеральный общественник жестко раскритиковала капремонт в Рязани

Светлана Калинина указала на искусственное ограничение конкуренции среди подрядчиков, возмутилась зимними ремонтами, низким качеством работ и самим походом к реализации программы
Антон КОНОВАЛОВ
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Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина ужаснулась рязанскому подходу к капитальному ремонту домов.Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина ужаснулась рязанскому подходу к капитальному ремонту домов.
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30 декабря Рязань посетила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, курирующая тему жилья и городской среды. Проверив качество капитального ремонта многоквартирных домов, она жестко раскритиковала как качество работ, так и сам подход к реализации программы в регионе.

Прямо напротив офиса Фонда капитального ремонта - на Маяковского, 2/6 – работы по замене кровли завершили только в конце декабря 2018 года, а проходили они в разгар снегопадов и при низкой температуре воздуха.

- На сегодняшний день кровля заменена, но чердачное помещение осталось неутепленным. К качеству кровельных работ тоже много претензий, управляющая компания отказывается принимать работы, - констатирует региональный штаб ОНФ.

Также отмечается, что система холодного водоснабжения в доме заменена, а горячего – нет, поэтому жильцам снова придется терпеть неудобства.

На Щедрина, 6, где также побывали общественники, крыша отремонтирована кое-как. Проблемный подрядчик МП «РСУ №1» повредил трубы водоснабжения и допустил залитие одной из квартир.

Активисты отметили, что число жалоб на «РСУ №1» исчисляется сотнями, однако Фонд капремонта не спешит добиваться признания этой организации недобросовестным поставщиком.

- Организация, допускающая такие недочеты, должна быть отстранена от проведения работ. Фонду также необходимо исключить из условий работы с подрядными организациями пункт, дающий право отсрочки оплаты за выполненные работы на 730 дней, - заявила Светлана Калинина, указав на искусственное ограничение конкуренции.

Она также возмутилась зимними ремонтами, которые затеял региональный оператор, и выразила мнение, что подход к реализации программы в Рязанской области нужно срочно менять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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