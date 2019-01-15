Главного рязанского подрядчика по капремонту попросили внести в «черный список»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-15T16:09:58+03:00

Рекордсмен по нарушениям - МП «РСУ №1» - значится исполнителем львиной доли работ и в 2019 году

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Рязанские активисты ОНФ обратились в Фонд капремонта, областное правительство и прокуратуру с просьбой признать МП «РСУ № 1» недобросовестным подрядчиком. Общественники приводят статистику: на 119 из 110 незавершенных по состоянию на 11 января объектах работала (если можно так выразиться) именно эта организация.

В 2018 году Госжилинспекция зафиксировала в три раза больше нарушений при проведении капремонта, чем в 2017-м - 522. Если учесть, что 80% подрядов досталось «РСУ №1», становится очевидно, кто внес решающий вклад в «рекордные показатели».

Большие опасения внушает тот факт, что 960 из 1160 запланированных работ в 2019 году вновь выполняет муниципальное предприятие.

- Оно выиграло тендеры на сумму свыше 500 миллионов рублей, при этом в подавляющем большинстве аукционов оно являлось единственным участником, - пишет региональное отделение ОНФ.

Общественники добиваются внесения «РСУ № 1» в «черный список», отмены результатов аукционов и устранения препятствия для конкуренции. Сейчас главным из таких факторов специалисты считают наличие в договорах нормы, разрешающей оплачивать выполненные работы не сразу, а в течение двух лет.