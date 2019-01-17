В Рязани начали зимний капремонт крыш – жильцы против

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-17T13:41:26+03:00

Например, на улице Толстого и собственники, и УК посчитали «сюрприз» неприятным

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На улице Толстого в Рязани собираются ремонтировать крышу дома №2/22. Жильцы, долгое время добивавшиеся этого, теперь по иронии судьбы ратуют за перенос работ из-за вполне резонных, на первый взгляд, опасений – может пострадать система отопления.

- Это будет просто катастрофа, дом просто замерзнет, - приводит ГТРК «Ока» слова рязанки Любови Шевченко.

Сюрпризом приход подрядчика в январе стал не только для собственников квартир, но и для коммунальщиков: представитель печально известного МП «РСУ №1» просто поставил их перед фактом.

- Никакой документации мы не подписывали. Он просто объяснял, как они будут работать: частично разбирать крыши и частично их ремонтировать. Мы, конечно, против, чтобы зимой вскрывали, - цитируют журналисты мастера ООО «Теплостройинвест» Романа Рудавина.

Тем временем рабочие уже поставили бытовку и завезли весь необходимый инструмент.