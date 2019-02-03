Трубы, уходящие в «преисподнюю», и дырявая крыша

Работы по капитальному ремонту крыши жилого дома № 65 по ул. Гагарина начались с 1 августа прошлого года. Кто отвечает за выполнение работ, кто их выполняет и как с ними связаться, жильцы ни сном, ни духом не ведали. Когда «ремонтники» работы закончили, обитателей дома охватила оторопь.

– Сначала общение происходило с теми, кто непосредственно работал на крыше, – рассказывает старшая по дому Ольга Семина. – В дальнейшем оказалось, что это субподрядчики. На вопросы жильцов об окончании срока ремонта они лишь пожимали плечами.

"Образцово" сделанное примыкание.Фото: Павел АВЕРИН

В середине сентября жильцы дома, обеспокоенные отсутствием информации, решили своими силами проконтролировать, как же идет ремонт крыши.

– Мы пришли просто в ужас от увиденного, – округлив глаза, делится эмоциями Ольга Алексеевна.

По словам Семиной, не было козырьков вентиляционных шахт, примыкания в сливных каналах были сделаны некачественно, когда крепили профлист к обрешетке, рабочие были явно заинтересованы в экономии саморезов, ограждения по периметру кровли вообще не было, выход воды к водосточным желобам был сделан неправильно, и прочее, и прочее...

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от 19.09.2018 № 3) большинством голосов (73,4 %) жильцы решили написать коллективное письмо заказчику с целью устранения существующих недостатков. А для полного осмотра капремонта крыши пригласить специалистов обслуживающей дом УК.

БУМАЖКИ ВАЖНЕЕ ДЕЛ

И началась бумажная кутерьма... Первое письмо жителей 65–го дома ушло заказчику 5 октября. Ответ был ошеломительным по своей наглости: «Инженерами Фонда дефектов после проведения капитального ремонта крыши не обнаружено, капитальный ремонт крыши выполнен в полном объеме согласно сметы».

Второе письмо собственников от 29.10.2018 г. было направлено заказчику, а копия в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Региональное министерство ответило через месяц, 23.11.2018 г. Обычная отписка: «На заказчика возложен контроль за качество выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме...» И далее в том же ничего не значащем тоне.

– Хитроумный заказчик предложил УК принять на обслуживание крышу нашего дома под гарантийное письмо, что весной подрядчик устранит недостатки, – Семина явно понимает, что их водят за нос. – Жильцы дома против такого подхода к решению вопроса. УК тоже не согласилась принять на обслуживание такое безобразие.

Вода с крыши стекает почему-то по внешней части трубы.Фото: Павел АВЕРИН

ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА

Дабы не давать возможности «ремонтникам» называть жильцов многострадального дома дилетантами, Ольга Семина при помощи «Комсомолки» пригласила авторитетного эксперта для проверки состояния крыши Андрея Обойшева.

Специалисту было достаточно просто осмотреть чердачное помещение, чтобы понять: ремонтные работы проведены абы как. Были выявлены множественные нарушения нормативных требований в области строительства и видов драдбот, предусмотренных сметной документацией.

– Пароизоляция кровли имеет механические повреждения, заклеенные скотчем, в некоторых местах отсутствует герметичность пароизоляционного слоя, не везде он плотно прилегает к вертикальным поверхностям, а также отсутствует его непрерывность, – заявил эксперт. – А ведь это существенные нарушения.

Дальше – больше! Видны просветы кровельного покрытия, особенно в местах примыканий к вертикальным поверхностям (вентканалы и т.п.), что, по мнению Обойшева, является недопустимым из–за наличия в этих местах протечек. Абсурд, но при этом нарушается само понятие «кровля». Ведь это «элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков...».

Вопрос далеко не риторический: так ремонтировали или доламывали крышу в доме 65 по улице Гагарина? И ответ на него должные дать те, кто обязан сделать это по закону.

У эксперта также есть все основания полагать, что не были выполнены работы, предусмотренные сметой и отраженные в акте о приемке выполненных работ.

– Заказчик сам выбрал исполнителей, даже без строительного образования, сам и принял работу, – резюмирует Семина. – Считаем, что это чистой воды расхищение средств. За наши деньги оставили нас без крыши. Кто должен ответить за это?

ТРУБЫ ВЕДУТ В НИКУДА

Просто парадоксальная ситуация сложилась с капитальным ремонтом труб в квартире Ивлевых. «Ремонтники» – рационализаторы взяли да и прикрепили вертикальные пластиковые трубы к металлическим горизонтальным. Причем для проведения этой «высокоинтеллектуальной» операции потребовалось раскурочить пол в ванной комнате. Кстати, куда ведут металлические трубы, является тайной за семью печатями. Инженерной схемы нет ни у кого!

Все дело в том, что ранее в здании находилась столовая радиотехнического института с потолками под пять метров. Затем ее переоборудовали под жилой дом, низ помещений попросту приподняв. Наиболее рачительные хозяева оборудовали под квартирами мини–погреба, остальные – просто засыпали. Схемы инженерных сетей потерялись, восстановить их никто не удосужился.

Еще один нюанс. Через стенку от квартиры Ивлевых, старшая из которых, Лидия Александровна, всю жизнь проработала в военном училище связи, расположено кафе. И, надо же такому случиться, пол там выше на 40 см. Владелец заведения «ковырять пол» не разрешает. Так и живут две женщины на мини–вулкане: неизвестно, где рванет и затопит квартиру.

Вопросов много, а ответ таков. На сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов работы на крыше, по ГВС и ХВС удачно завершены. Так–то! А все недостатки – лишь больное воображение немолодых уже жителей дома 65 на улице Гагарина.

А это "лицо" дома, расположенного рядом с памятником Федору Полетаеву.Фото: Павел АВЕРИН

ПОДРОБНОСТИ

Будучи уверенными, что страна должна знать своих героев, жильцы многострадального дома № 65 по ул. Гагарина поделились с нами информацией о причастных к ремонту организациях и людях.

Заказчик – Фонд капитально ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Директор - Бондарева М.В.

Куратор от заказчика по дому № 65 – Зайцев Михаил Андреевич.

Подрядчик – МП «РСУ № 1». Директор – Кленушкин Николай Сергеевич.

Управляющая компания – ООО «Бытремсервис». Директор – Гаврилин Игорь Анатольевич.