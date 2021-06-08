Дмитрий Калачёв стал и.о. гендиректора Фонда капремонта

До сего дня нареканий по капремонту хватало. Изменится ли ситуация при Калачеве? Архив "КП"-Рязань".

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области назначен Дмитрий Калачев. Распоряжение главы региона опубликовано 8 июня. Отметим, что в данный момент Калачев является первым заместителем гендиректора, ранее он уже работал в составе руководства Фонда капремонта..

О судьбе людей, ранее занимавших должность гендиректора. Юрий Фурфурак работает начальником управления благоустройства администрации города Рязани. Виктория Сорокина готовится стать мамой.

Подчеркнём, что министерство ТЭК и ЖКХ провело несколько конкурсов на должность гендиректора Фонда, и все были признаны несостоявшимися. Очередной назначен на ноябрь этого года.

В текущем году аудиторы заявили, что Фонд незаконно тратил бюджетные деньги.

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