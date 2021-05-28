Аудиторы: Фонд капремонта Рязанской области незаконно тратил бюджетные деньги

Счетная палата региона выявила многочисленные нарушения в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аудиторы рассказали, как в 2020 году в Рязанской области тратились деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов. Под проверку попали министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ, а также Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

По данным счетной палаты, в 2020 году на поддержку некоммерческих организаций для капитального ремонта из областного бюджета выделили субсидии в размере около 93,8 млн рублей, но освоили эти деньги на сумму около 90,7 млн рублей, что составляет 96,8% от выделенных бюджетных ассигнований. Неиспользованные деньги в сумме 3 млн рублей вернулись в областной бюджет.

Во время проверки аудиторы установили факты «незаконного, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств».

«Представленный Фондом отчет об использовании субсидии за 2020 год не обеспечивает полноту и достоверность сведений. Отдельные виды премий не соответствуют видам премий, установленных Положением об оплате труда», говорится в сообщении.

Кроме того, аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2019 и 2020 год Фондом капремонта не проведен, аудиторские заключения в Рязанскую областную Думу, правительство Рязанской области и Общественную палату не направлены.

По фактам незаконного использования бюджетных денег материалы контрольного мероприятия аудиторы направили в прокуратуру Рязанской области.

В ближайшее время и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Виктория Сорокина должна будет вернуть в бюджет региона деньги, оплаченных по договорам от 17 февраля 2020 года, «так как услуги не оказаны», а также «обеспечить проведение аудита за 2019 и 2020 год. и устранить несоответствия в локальных нормативных актах.

Ранее Фонд капремонта сообщил, где в Рязанской области взносы платят хуже всего. Самый проблемный для регионального оператора район остается таким с большим отрывом (читать подробнее).

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