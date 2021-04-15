Фонд капремонта сообщил, где в Рязанской области взносы платят хуже всего

Фонд капремонта Рязанской области озвучил статистику собираемости взносов за март 2021 года. Самым проблемным для регионального оператора остается Скопинский район с показателем 67,61%. Причем с большим отрывом: второй - Шиловский район, где оплатили 79,3% взносов.

«Снизился уровень собираемости в Старожиловском (79,80%) и Кораблинском районах (79,90%)», - сообщили в фонде.

Показатель ниже среднего по области у 11 из 29 муниципальных образований. Тем не менее, с учетом погашенных долгов месячная собираемость даже перевалила за 100% и составила 106,57%.

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