Родители учеников рязанской школы №6 записали видеообращение к Путину

Кадр видеообращения родителей учеников школы №4 в Рязани. Источник - канал "Про Город Рязань" на сайте www.youtube.com

В сети появилось видеообращение к Владимиру Путину от родителей учеников школы №6 в Рязани. Здание, где располагается единственное в регионе образовательное учреждение с углубленным изучением французского языка, по решению суда должно быть передано администрацией города Рязанской епархии. Там церковь хочет разместить семинарию.

Ролик записан для прямой линии с президентом, которая состоится 30 июня в 12:00.

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«В нашем городе существует острая нехватка школ. В школе №6 обучается порядка 600 детей с близлежащих улиц. Других школ в пешей доступности в данном районе нет, а остальные переполнены. В случае передачи здания Рязанской епархии школа рискует попасть под расформирование и исчезнуть. Просим вмешаться в ситуацию и разрешить ее в пользу детей! Дети должны иметь возможность учиться в школе по месту жительства», - сказала женщина, которая обратилась к главе государства от имени родителей.

Напомним, в начале июня арбитражный суд признал незаконным отказ мэрии передавать здание на улице Семинарской, 6 в собственность Рязанской епархии. Городские власти объявили о намерении обжаловать это решение, губернатор же в ситуацию не вмешивается. В свою очередь, рязанцы создали петицию за сохранение школы №6 по нынешнему адресу, собирают подписи в защиту интересов детей, устраивают пикеты.

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