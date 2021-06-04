Епархия выиграла суд с администрацией Рязани за здание школы №6

В пятницу, 4 июня, Арбитражный суд вынес вердикт по делу о претензиях Рязанской епархии к администрации областного центра по возвращению здания общеобразовательной школы №6 Церкви. Напомним, что более века назад в нем располагалась Рязанская духовная семинария. Что касается школы, то она заняла это здание еще в предвоенные годы.

Суд встал на сторону Церкви. Городу придется вернуть объект. Что станет с учащимися и детьми пока не понятно. Представители администрации сообщили, что будут долго перебазировать эту школу.

Интересно, что ранее в интернете появлялась информация, что здание школы и участок под ним продаются. В объявлении говорилось: «Школу перенесли из-за права епархии забрать здание, но епархия в последний момент отказалась, и мы по тендеру выиграли здание».