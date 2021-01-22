В Рязани неизвестные продают за 7 миллионов школу №6 и участок под ней

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21 января на сайте бесплатных объявлений Avito появилась информация о продаже двухэтажного дома и участка под ним площадью 10 гектаров по адресу: Рязань, улица Семинарская, 6. Некое частное лицо (указан Евгений Соловьев) запросил за объект 7 миллионов рублей.

Отметим, что по данному адресу располагается рязанская школа №6. Собственно, на прилагаемых к объявлению фотографиях она и запечатлена.

- Школу перенесли из-за права епархии забрать здание, но епархия в последний момент отказалась, и мы по тендеру выиграли здание, - говорится в объявлении.

Ранее Рязанская епархия действительно обратилась в Арбитражный суд с намерением отсудить здание школы у администрации Рязани. Но позже губернатор Николай Любимов сообщил, что вопрос передачи не рассматривается.

В администрации Рязани оперативно отреагировали на провокационное объявление:

- Информация от анонимного автора, размещенная на сайте бесплатных объявлений, о якобы продаже здания по адресу: Семинарская, 6, в котором располагается МБОУ «Школа №6 с углубленным изучением французского языка», является недостоверной. Здание – объект культурного наследия и охраняется государством, продаже не подлежит. В настоящее время школа функционирует в штатном режиме.

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