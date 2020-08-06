Епархия намерена отсудить у мэрии здание школы №6 в Рязани

Епархия намерена отсудить у администрации города здание школы №6 в Рязани. Фото: школа №6.

Рязанская епархия намерена через юристов решить вопрос с администрацией города по зданию, расположенному на улице Семинарской, 6. В настоящее время там находится школа №6 с углубленным изучением французского языка.

Согласно определению Арбитражного суда Рязанской области, истцом выступает епархия, ответчиком – администрация города, третьим лицом по делу – школа №6, а в качестве «иного лица» приглашена представитель епархии - Елена Николаевна Гречанинова. Напомним, ранее она возглавляла Фонд восстановления Рязанского кремля, ныне упраздненный.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 сентября.

СПРАВКА «КП»

Здание школы №6 построили в 1812-1816 годы для учителей и воспитанников Духовной семинарии Рязанской епархии.

В 1947 году в этом здании открылась школа № 6.

В настоящее время директором школы является Татьяна Владимировна Гречанинова.

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