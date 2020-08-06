Епархия намерена отсудить у мэрии здание школы №6 в Рязани

Епархия намерена отсудить у администрации города здание школы №6 в Рязани. Фото: школа №6.
Рязанская епархия намерена через юристов решить вопрос с администрацией города по зданию, расположенному на улице Семинарской, 6. В настоящее время там находится школа №6 с углубленным изучением французского языка.
Согласно определению Арбитражного суда Рязанской области, истцом выступает епархия, ответчиком – администрация города, третьим лицом по делу – школа №6, а в качестве «иного лица» приглашена представитель епархии - Елена Николаевна Гречанинова. Напомним, ранее она возглавляла Фонд восстановления Рязанского кремля, ныне упраздненный.
Предварительное судебное заседание назначено на 21 сентября.
СПРАВКА «КП»
Здание школы №6 построили в 1812-1816 годы для учителей и воспитанников Духовной семинарии Рязанской епархии.
В 1947 году в этом здании открылась школа № 6.
В настоящее время директором школы является Татьяна Владимировна Гречанинова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!