Любимов: Вопрос о передаче школы №6 Рязанской епархии не рассматривается. Фото: школа №6.

Администрация Рязани не планирует передавать школу №6 региональной епархии РПЦ. Об этом сообщил во время родительского собрания губернатор Николай Любимов, правда, добавил фразу «в настоящее время».

— Вопрос о передаче рязанской школы №6 епархии РПЦ городом в настоящее время не рассматривается, — заявил Любимов.

Кроме того, по словам главы региона, на этот учебный год в 6-й школе не будет и предмета «Православие».

Напомним, в начале августа стало известно, что Рязанская епархия намерена через юристов решить вопрос с администрацией города по зданию, расположенному на улице Семинарской, 6. В настоящее время там находится школа №6 с углубленным изучением французского языка (читать подробнее).