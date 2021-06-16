Администрация Рязани инициировала родительское собрание в школе №6

Собрание прошло конструктивно стараниями Марии Бобковой (с микрофоном). Фото: Павел АВЕРИН

Имущественный спор между Рязанской епархией и администрацией областного центра вышел на новый виток. Арбитражный суд в своем решении обязал, правда в течение шести лет, но все же передать добротное старинное здание школы №6 с углубленным изучением французского языка Рязанской епархии РПЦ. Отметим, что это единственное общеобразовательное учреждение в областном центре.

Руководители родительского комитета: есть, что обсудить. Фото: Павел АВЕРИН

Администрация Рязани 15 июня инициировала родительское собрание в школе №6. В ходе его проведения стало понятно, что чиновники так просто не отдадут здание вместе с землей в центре города Рязанской епархии.

Директору школы трудно говорить - это ее детище. Фото: Павел АВЕРИН

Как рассказала замглавы городской администрации по социальным вопросам Надежда Штевнина, с митрополитом Марком (Головковым) велись длительные переговоры – главу митрополии не устроил ни один из предложенных замещающих вариантов.

- Нет, я школу не отдам – я буду судиться, - привела слова кардинального решения Елены Сорокиной ее заместитель.

Начальник правового управления Валентина Горшкова подробно рассказала о ходе судебного процесса. Отвечая на вопрос одной из родительниц ученика, она заявила, что на решение рязанского Арбитражного суда готовится апелляция.

- Мы пойдем до конца, вплоть до Верховного суда.

Валентина Горшкова: о судебных делах - доступно для каждого. Фото: Павел АВЕРИН

Подчеркнем ответ на вопрос начальника городского управления образования Дмитрия Филиппова:

- На территории УРТ на улице Дзержинского будет построена новая школа на 1100 мест.

Дмитрий Филиппов поведал о новой школе. Фото: Павел АВЕРИН

Подытоживая, отметим, что в ходе проведения собрания не прозвучало ни одного антиклерикального высказывания – шел конструктивный диалог власти и родителей. Разумеется, точку в этом деле ставить явно преждевременно. Тем более, что Штевнина заинтриговала, заявив, что у администрации для епархии «есть еще два заманчивых предложения». Какие козыри из рукава вынет Елена Сорокина, мы вскоре узнаем.