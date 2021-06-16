Администрация Рязани инициировала родительское собрание в школе №6

Собрание прошло конструктивно стараниями Марии Бобковой (с микрофоном).
Фото: Павел АВЕРИН
Имущественный спор между Рязанской епархией и администрацией областного центра вышел на новый виток. Арбитражный суд в своем решении обязал, правда в течение шести лет, но все же передать добротное старинное здание школы №6 с углубленным изучением французского языка Рязанской епархии РПЦ. Отметим, что это единственное общеобразовательное учреждение в областном центре.
Руководители родительского комитета: есть, что обсудить.
Фото: Павел АВЕРИН
Администрация Рязани 15 июня инициировала родительское собрание в школе №6. В ходе его проведения стало понятно, что чиновники так просто не отдадут здание вместе с землей в центре города Рязанской епархии.
Директору школы трудно говорить - это ее детище.
Фото: Павел АВЕРИН
Как рассказала замглавы городской администрации по социальным вопросам Надежда Штевнина, с митрополитом Марком (Головковым) велись длительные переговоры – главу митрополии не устроил ни один из предложенных замещающих вариантов.
- Нет, я школу не отдам – я буду судиться, - привела слова кардинального решения Елены Сорокиной ее заместитель.
Начальник правового управления Валентина Горшкова подробно рассказала о ходе судебного процесса. Отвечая на вопрос одной из родительниц ученика, она заявила, что на решение рязанского Арбитражного суда готовится апелляция.
- Мы пойдем до конца, вплоть до Верховного суда.
Валентина Горшкова: о судебных делах - доступно для каждого.
Фото: Павел АВЕРИН
Подчеркнем ответ на вопрос начальника городского управления образования Дмитрия Филиппова:
- На территории УРТ на улице Дзержинского будет построена новая школа на 1100 мест.
Дмитрий Филиппов поведал о новой школе.
Фото: Павел АВЕРИН
Подытоживая, отметим, что в ходе проведения собрания не прозвучало ни одного антиклерикального высказывания – шел конструктивный диалог власти и родителей. Разумеется, точку в этом деле ставить явно преждевременно. Тем более, что Штевнина заинтриговала, заявив, что у администрации для епархии «есть еще два заманчивых предложения». Какие козыри из рукава вынет Елена Сорокина, мы вскоре узнаем.