Рязанцы подписывают петицию в защиту школы №6

На сайте change.org появилась петиция в защиту школы №6. В здании, где учатся около 600 детей, Рязанская епархия планирует разместить семинарию. Ранее областной арбитражный суд принял решение в пользу церкви, заявившей о своих правах на объект недвижимости.

«Городская администрация, чтобы сохранить школу, предлагает епархии другие здания. Церковь отказывается, ссылаясь на то, что в зданиях нет ремонта», - утверждает автор петиции Ольга Кирюхина.

Рязанка и подписавшие петицию люди просят власти помочь сохранить здание за школой. Одним из адресатов значится президент.

Напомним, 4 июня 2021 года арбитраж признал незаконным отказ администрации Рязани в передаче здания на улице Семинарской, 6 Рязанской епархии. Руководство города заявило, что будет обжаловать решение.

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