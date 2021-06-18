Митрополит Марк отказался от переговоров с Еленой Сорокиной

И.о. руководителя информационно-аналитического отдела епархии протоиерей Арсений Вилков в интервью порталу «Рязанские новости» прокомментировал официальную позицию епархии по итогам суда о передаче РПЦ здания школы №6 в Рязани.

- Митрополит Марк сказал, я сейчас цитирую его слова: «Можно ли назвать предложенные варианты адекватными?». Владыка занимает твердую позицию. Он отказался вести переговоры с мэром Еленой Сорокиной. У администрации было достаточно времени, чтобы достичь с епархией компромисса во время судебного разбирательства. Мы ожидали таких предложений во время суда. Однако вместо того, чтобы пытаться выстроить конструктивное взаимоотношение, адвокаты мэрии стали заниматься мифотворчеством, пытаясь доказать то, чего не было, - отметил Арсений Вилков.

Напомним, арбитражный суд вынес вердикт по делу о претензиях Рязанской епархии к администрации областного центра по возвращению здания общеобразовательной школы №6 Церкви. Напомним, что более века назад в нем располагалась Рязанская духовная семинария. Что касается школы, то она заняла это здание еще в предвоенные годы.

Суд встал на сторону Церкви. Городу придется вернуть объект. Что станет с учащимися и детьми пока не понятно. Представители администрации сообщили, что будут долго перебазировать эту школу.

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