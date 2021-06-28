Из пруда в поселке Кадом извлекли труп 47-летнего мужчины

Днем 28 июня, около 16 часов, в пруду поселка Кадом обнаружили труп мужчины, сообщает «Пресса». Небольшой водоем (в длину чуть более 70 метров) расположен на улице Гагарина, а погибший являлся местным жителем.

По предварительным данным, накануне вечером 47-летний мужчина вышел из дома прогуляться, но так и не вернулся.

В настоящее время по данному факту Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Отметим, рано утром в Рязанском районе из пруда извлекли тело 57-летнего мужчины.

Отметим, что 26 июня из реки Проня извлекли труп мужчины. Кроме того, поступала информация о гибели рыбака в Рыбновском районе и мужчин на реке Пра в Спасском районе и в пруду села Ивановка Сараевского района.

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