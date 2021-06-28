Под Рязанью в пруду обнаружили труп 57-летнего утопленника

В начале пятого утра 28 июня в пруду села Вышетравино Рязанского района обнаружили труп 57-летнего местного жителя, сообщает районная администрация. По предварительным данным, мужчина утонул.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Отметим, что 26 июня из реки Проня извлекли труп мужчины. Кроме того, поступала информация о гибели рыбака в Рыбновском районе и мужчин на реке Пра в Спасском районе и в пруду села Ивановка Сараевского района.

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