Из реки Проня в Рязанской области извлекли тело мужчины

26 июня из реки Проня в Рязанской области сотрудники полиции извлекли тело мужчины. Произошло это вблизи города Новомичуринск Пронского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

Это не первый случай гибели людей на водоемах на этой неделе. Так, 23 и 26 июня поступала информации о гибели мужчин на реке Пра в Спасском районе (Брыкин Бор) и на Оке в Рыбновском районе (Аксеново).

Кроме того, неделей ранее, 19 июня, 12-летняя девочка в Сасове спасла друга, но утонула сама (подробнее).

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