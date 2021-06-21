Появились подробности утопления девочки, которая пыталась спасти мальчика

19 июня в Сасове из воды водолазы подняли тело 12-летней девочки, сообщает Следственный комитет.

— Девочка 12 лет и десятилетний мальчик купались в неотведенном месте. Они были соседями, — рассказывает заместитель руководителя Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Михаил Шувариков. — Отец девочки в это время был неподалеку и охранял мост, но периодически подходил к детям. В какой-то момент мимо проходила пара, услышала крики, и увидели, как мальчик тонет, а девочка пытается его вытолкнуть. Все происходило недалеко от берега. Мужчина подбежал и вытащил мальчика, потом пытался найти девочку, но она уже пропала…

Все произошло на реке Цна, метрах в четырех от берега. На месте происшествия осталась лежать одежда…

— В настоящее время мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, — отметил следователь.

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