СК: утонувшая в Сасове девочка спасала 10-летнего друга

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели ребенка в городе Сасово. Напомним, 19 июня во время купания на реке Цна утонула 12-летняя девочка.

Как оказалось, девочка спасала своего младшего товарища. Дети, оставшись без присмотра родителей, залезли в воду в необорудованном для этого месте - недалеко от моста. Мальчик 10 лет стал тонуть, юная героиня пыталась удержать его на плаву, успела передать друга подоспевшему на помощь взрослому, но сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.

«Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтрольных прогулок детей вблизи водоемов», - обратилась в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области к родителям.

Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.

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