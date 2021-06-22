Из пруда в Сараевском районе извлекли труп москвича

Вечером 20 июня в пруду села Ивановка Сараевского района обнаружили труп 58-летнего мужчины.

По предварительным данным, приезжий из Москвы отдыхал на берегу водоема с родственниками. В какой-то момент он пошел купаться и утонул, сообщает «Пресса».

В настоящее время следователи Кораблинского МСО проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» сообщала подробности гибели 12-летней девочки, которая утонула, спасая соседского мальчика (жуткие подробности).

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