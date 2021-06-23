Из Оки под Рязанью водолазы извлекли труп мужчины

Из Оки недалеко от деревни Аксеново Рыбновского района извлекли труп мужчины, сообщает УМЧС России по Рязанской области.

Ранее проходила информация, что 21 июня в рыбновском селе Кузьминское утонул мужчина во время рыбалки. По предварительным данным, он ловил рыбу с резиновой лодки и попал в водоворот. Рыбак не смог удержать лодку на плаву, и она опрокинулась (читать подробнее).

Того ли мужчину вытащили из воды, уточняется.

По факту обнаружения трупа Рязанским МСО наверняка проведет проверку, чтобы установить точную причину смерти мужчины, а также выяснить все обстоятельства случившегося.

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